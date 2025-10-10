Lawn Chair
Popkultur // Artikel vom 10.10.2025
„You Want It! You Got It!“
Die Kölner um Frontfrau Claudia Schlutius haben ihr erstes Album raus. Einen fesselnden Genremix aus post-punkigen Hall-Arien, trockenen Gitarrenriffs, poppigen Basslines und treibenden Synthesizern, inspiriert von stilprägenden Bands wie Devo oder Beck, von Produzent Olaf Opal (Notwist) stilsicher in Szene gesetzt. -rw
Fr, 10.10., 20 Uhr, Kohi, Karlsruhe
