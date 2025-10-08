Power Plush

Popkultur // Artikel vom 08.10.2025

Power Plush (Foto: Lucija Durinovic)

Die Chemnitzer Collegerockband präsentiert ihr zweites Album „Love Language“.

Ein knallbuntes Bündel Musik mit progressiv-positiven Messages und emotionalen Eruptionen als transportabler Safe Space. -rw

Mi, 8.10., 20 Uhr, Kohi, Karlsruhe

Anfang « Biet It! | Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“ » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 1 und 9?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Lichterkinder

Lichterkinder

Popkultur // Artikel vom 01.11.2025

Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!

Weiterlesen …
Willman (Foto: Sophia Emmerich)

Abgesagt: Willman

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.

Weiterlesen …
Kochkraft durch KMA (Foto: Sebastian Madej)

Kochkraft durch KMA

Popkultur // Artikel vom 16.10.2025

Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!

Weiterlesen …
Endgegner (Foto: Joshua Noah Zurhausen)

Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“

Popkultur // Artikel vom 11.10.2025

Der fünfte „Legend Of Zelda“-Teil als erstes polygonbasiertes durchweg dreidimensionalen Abenteuer war 1998 nicht weniger eine Open-World-Revolution!

Weiterlesen …
Faada Freddy (Foto: Omar Victor Dio)

Faada Freddy

Popkultur // Artikel vom 08.10.2025

Diese Show sollte man sich nicht entgehen lassen!

Weiterlesen …
Power Plush (Foto: Lucija Durinovic)

Power Plush

Popkultur // Artikel vom 08.10.2025

Die Chemnitzer Collegerockband präsentiert ihr zweites Album „Love Language“.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper