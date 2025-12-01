Stufentreffen für alle 2025

Popkultur // Artikel vom 23.12.2025

DJ Damast

Seit 2014 ist dieses Klassen- und Abschlusstreffen in Karlsruhe für Weggezogene und Daheimgebliebene ein Vorweihnachtsritual!

Auf dem Mixed Floor legt wie schon beim Jubiläum DJ Damast auf – Dancefloor-Bouncer, 90er, 2000er, Stadtmitte-Hits und natürlich auch neuen Stuff.

Auf dem elektronischen Floor: DJ und Producer Noah Boehm aus dem Kölner House Music Kollektiv Parakeet B2B Manual. Komplettiert wird das Line-up durch einen Special Guest. -pat

Di, 23.12., 22-5 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe

DJ Damast

Stufentreffen für alle 2025

Popkultur // Artikel vom 23.12.2025

