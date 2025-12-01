P8-Wintersause 2025

Popkultur // Artikel vom 25.12.2025

Auf der alljährlichen „Wintersause“ präsentieren sich zuerst die frisch gegründeten P8-All-Stars The Happy Josters mit 80er-Disco-Hits.

Danach bis 5 Uhr morgens Schallplattenunterhaltung. -pat

Do, 25.12., 20 Uhr, P8, Karlsruhe

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Field Commander C. (Foto: Max Niemann)

Field Commander C.

Popkultur // Artikel vom 06.02.2026

Nach dem Livealbum, das Leonard Cohens legendäre Welttournee von 1979 dokumentiert, hat sich dieses Karlsruher Tribute benannt.

Weiterlesen …
Reverend Beat-Man & Milan Slick

Reverend Beat-Man & Milan Slick

Popkultur // Artikel vom 30.01.2026

Die erste Kollaboration datiert aus dem Pandemiejahr 2020, als Beat Zeller und Milan Slick an einem vom iranischen Vampir-Western „A Girl Walks Home Alone At Night“ inspirierten alternativen Filmscore arbeiten.

Weiterlesen …
Super Memory Kid

Super Memory Kid

Popkultur // Artikel vom 30.01.2026

Mit ständig neuen Einflüssen stemmen sich die Leipziger gegen die ewig gleichen Indie-/Alternative-Klänge.

Weiterlesen …

Karlsruher Jazz Trio

Popkultur // Artikel vom 25.01.2026

Der swingende Klavierstil des ganz in der Tradition von Oscar Peterson vor Kreativität sprühenden Thilo Wagner ist die ideale Grundlage eines Neujahrskonzerts, das an die kanadische Pianistenlegende erinnert.

Weiterlesen …
Stahlzeit (Foto: Christian Böhme)

Stahlzeit

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!

Weiterlesen …

Hip-Hop-Jam Vol. 3

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Cypher, groovy Beats, baba Rap & mashallah Mukke.

Weiterlesen …
