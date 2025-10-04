Er ist der „American Lemmy“.

1979 gründet Sänger und Gitarrist Scott „Wino“ Weinrich in Washington, D.C. das zwischenzeitlich aufgelöste und heute als eine der dienstältesten und einflussreichsten Bands der ersten „Doom Metal“-Generation geltende Sabbath-Huldiger-Quartett. Mit „Gilded Sorrow“ kam 2024 der „Sacred“-Nachfolger als zweites Werk nach dem Comeback und The Obsessed machen wie schon nach der 23-jährigen Releasepause da weiter, wo sie 2017 aufgehört haben: an der Schnittstelle von Metal, Doom, Stoner und Punkrock.

Beim Konzert steht jedoch das Drittwerk „The Church Within“ (1994) im Mittelpunkt des Best-of-Sets. Support: Psychlona. -pat