The Obsessed
Popkultur // Artikel vom 04.10.2025
Er ist der „American Lemmy“.
1979 gründet Sänger und Gitarrist Scott „Wino“ Weinrich in Washington, D.C. das zwischenzeitlich aufgelöste und heute als eine der dienstältesten und einflussreichsten Bands der ersten „Doom Metal“-Generation geltende Sabbath-Huldiger-Quartett. Mit „Gilded Sorrow“ kam 2024 der „Sacred“-Nachfolger als zweites Werk nach dem Comeback und The Obsessed machen wie schon nach der 23-jährigen Releasepause da weiter, wo sie 2017 aufgehört haben: an der Schnittstelle von Metal, Doom, Stoner und Punkrock.
Beim Konzert steht jedoch das Drittwerk „The Church Within“ (1994) im Mittelpunkt des Best-of-Sets. Support: Psychlona. -pat
Sa, 4.10., 19 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Lichterkinder
Popkultur // Artikel vom 01.11.2025
Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!Weiterlesen … Lichterkinder
Abgesagt: Willman
Popkultur // Artikel vom 17.10.2025
„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.Weiterlesen … Abgesagt: Willman
Kochkraft durch KMA
Popkultur // Artikel vom 16.10.2025
Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!Weiterlesen … Kochkraft durch KMA
Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“
Popkultur // Artikel vom 11.10.2025
Der fünfte „Legend Of Zelda“-Teil als erstes polygonbasiertes durchweg dreidimensionalen Abenteuer war 1998 nicht weniger eine Open-World-Revolution!Weiterlesen … Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“
Cari Cari
Popkultur // Artikel vom 05.10.2025
Ihr „White Line Fever“ zierte schon den immer höchst geschmackvollen „Shameless“-Soundtrack.Weiterlesen … Cari Cari
Querbeat
Popkultur // Artikel vom 05.10.2025
Das dritte Studioalbum „Radikal Positiv“ war auf Platz zwei in den Deutschen Albumcharts.
Kommentare
Einen Kommentar schreiben