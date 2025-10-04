Kulturrausch Gaggenau
Popkultur // Artikel vom 04.10.2025
Mit dem „Voices And Stories – ein Abend mit Daniel Weiß & Friends“ (Sa, 4.10., 20 Uhr, Klag-Bühne) aus der „Heimspiel“-Reihe startet das „Kulturrausch“-Programm der Stadt Gaggenau in den Herbst.
U.a. dabei sind Mario Götz, Patrik „Pat“ Heid und Leonard Herz. Einer Koryphäe des Fusion-Jazz steht im Mittelpunkt des Collectivity-Monatskonzerts: Michael Brecker (Do, 9.10., 20 Uhr, Klag-Bühne).
In einem Zusammenschluss aus langjährigen Begleitern ihrer beiden Bands widmen sich die Hosts des hiesigen Musikkollektivs Max Treutner (Saxofon/EWI) und Clara Vetter (Klavier) dem amerikanischen Tenorsaxofonisten, der die Szene von den 70ern bis in die frühen 2000er auch durch seine Pionierarbeit am Electronic Wind Instrument geprägt hat. Weitere Collectivity-Auftritte gibt’s am 20.11., 11.12. und 22.1.
Eigens für Gaggenau konzipiert wurde die seit Juli auf Theatertour befindliche sagenhafte szenische Stadtgeschichte „Herz aus Glas“ (Fr, 10.10., Treffpunkt: 20 Uhr, Marktplatz) um den schrulligen Touristenführer Anton, mit der Puppenspieler Carsten Dittrich sein Publikum ins 17. Jh. entführt.
Beim „Kulturrausch für Kids“ geht ein buntes Tier in „Das kleine Ich bin ich“ (Di, 14.10., 15.30 Uhr, Jahnhalle) auf Identitätssuche; es spielt das Gekko Tanztheater nach dem Kinderbuchklassiker von Mira Lobe und Susi Weigel.
Und im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Beflügelt“ zum 25. Jubiläum des Steinway-Konzertflügels präsentiert Hagen Rether sein musikalisches Kabarett „Liebe“ (Do, 16.10., 20 Uhr, Jahnhalle). -pat
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Lichterkinder
Popkultur // Artikel vom 01.11.2025
Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!Weiterlesen … Lichterkinder
Abgesagt: Willman
Popkultur // Artikel vom 17.10.2025
„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.Weiterlesen … Abgesagt: Willman
Kochkraft durch KMA
Popkultur // Artikel vom 16.10.2025
Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!Weiterlesen … Kochkraft durch KMA
Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“
Popkultur // Artikel vom 11.10.2025
Der fünfte „Legend Of Zelda“-Teil als erstes polygonbasiertes durchweg dreidimensionalen Abenteuer war 1998 nicht weniger eine Open-World-Revolution!Weiterlesen … Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“
Faada Freddy
Popkultur // Artikel vom 08.10.2025
Diese Show sollte man sich nicht entgehen lassen!Weiterlesen … Faada Freddy
Power Plush
Popkultur // Artikel vom 08.10.2025
Die Chemnitzer Collegerockband präsentiert ihr zweites Album „Love Language“.Weiterlesen … Power Plush
Kommentare
Einen Kommentar schreiben