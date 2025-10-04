Kulturrausch Gaggenau

Mit dem „Voices And Stories – ein Abend mit Daniel Weiß & Friends“ (Sa, 4.10., 20 Uhr, Klag-Bühne) aus der „Heimspiel“-Reihe startet das „Kulturrausch“-Programm der Stadt Gaggenau in den Herbst.

U.a. dabei sind Mario Götz, Patrik „Pat“ Heid und Leonard Herz. Einer Koryphäe des Fusion-Jazz steht im Mittelpunkt des Collectivity-Monatskonzerts: Michael Brecker (Do, 9.10., 20 Uhr, Klag-Bühne).

In einem Zusammenschluss aus langjährigen Begleitern ihrer beiden Bands widmen sich die Hosts des hiesigen Musikkollektivs Max Treutner (Saxofon/EWI) und Clara Vetter (Klavier) dem amerikanischen Tenorsaxofonisten, der die Szene von den 70ern bis in die frühen 2000er auch durch seine Pionierarbeit am Electronic Wind Instrument geprägt hat. Weitere Collectivity-Auftritte gibt’s am 20.11., 11.12. und 22.1.

Eigens für Gaggenau konzipiert wurde die seit Juli auf Theatertour befindliche sagenhafte szenische Stadtgeschichte „Herz aus Glas“ (Fr, 10.10., Treffpunkt: 20 Uhr, Marktplatz) um den schrulligen Touristenführer Anton, mit der Puppenspieler Carsten Dittrich sein Publikum ins 17. Jh. entführt.

Beim „Kulturrausch für Kids“ geht ein buntes Tier in „Das kleine Ich bin ich“ (Di, 14.10., 15.30 Uhr, Jahnhalle) auf Identitätssuche; es spielt das Gekko Tanztheater nach dem Kinderbuchklassiker von Mira Lobe und Susi Weigel.

Und im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Beflügelt“ zum 25. Jubiläum des Steinway-Konzertflügels präsentiert Hagen Rether sein musikalisches Kabarett „Liebe“ (Do, 16.10., 20 Uhr, Jahnhalle). -pat