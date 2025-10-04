Kulturrausch Gaggenau

Popkultur // Artikel vom 04.10.2025

Max Treutner (Foto: Michael Gunzert)

Mit dem „Voices And Stories – ein Abend mit Daniel Weiß & Friends“ (Sa, 4.10., 20 Uhr, Klag-Bühne) aus der „Heimspiel“-Reihe startet das „Kulturrausch“-Programm der Stadt Gaggenau in den Herbst.

U.a. dabei sind Mario Götz, Patrik „Pat“ Heid und Leonard Herz. Einer Koryphäe des Fusion-Jazz steht im Mittelpunkt des Collectivity-Monatskonzerts: Michael Brecker (Do, 9.10., 20 Uhr, Klag-Bühne).

In einem Zusammenschluss aus langjährigen Begleitern ihrer beiden Bands widmen sich die Hosts des hiesigen Musikkollektivs Max Treutner (Saxofon/EWI) und Clara Vetter (Klavier) dem amerikanischen Tenorsaxofonisten, der die Szene von den 70ern bis in die frühen 2000er auch durch seine Pionierarbeit am Electronic Wind Instrument geprägt hat. Weitere Collectivity-Auftritte gibt’s am 20.11., 11.12. und 22.1.

Eigens für Gaggenau konzipiert wurde die seit Juli auf Theatertour befindliche sagenhafte szenische Stadtgeschichte „Herz aus Glas“ (Fr, 10.10., Treffpunkt: 20 Uhr, Marktplatz) um den schrulligen Touristenführer Anton, mit der Puppenspieler Carsten Dittrich sein Publikum ins 17. Jh. entführt.

Beim „Kulturrausch für Kids“ geht ein buntes Tier in „Das kleine Ich bin ich“ (Di, 14.10., 15.30 Uhr, Jahnhalle) auf Identitätssuche; es spielt das Gekko Tanztheater nach dem Kinderbuchklassiker von Mira Lobe und Susi Weigel.

Und im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Beflügelt“ zum 25. Jubiläum des Steinway-Konzertflügels präsentiert Hagen Rether sein musikalisches Kabarett „Liebe“ (Do, 16.10., 20 Uhr, Jahnhalle). -pat

www.kulturrausch-gaggenau.de
tickets.inka-magazin.de

Anfang « Emma Elisabeth, Reema & Siena Root | The Obsessed » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 9 und 6?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Lichterkinder

Lichterkinder

Popkultur // Artikel vom 01.11.2025

Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!

Weiterlesen …
Willman (Foto: Sophia Emmerich)

Abgesagt: Willman

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.

Weiterlesen …
Kochkraft durch KMA (Foto: Sebastian Madej)

Kochkraft durch KMA

Popkultur // Artikel vom 16.10.2025

Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!

Weiterlesen …
Endgegner (Foto: Joshua Noah Zurhausen)

Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“

Popkultur // Artikel vom 11.10.2025

Der fünfte „Legend Of Zelda“-Teil als erstes polygonbasiertes durchweg dreidimensionalen Abenteuer war 1998 nicht weniger eine Open-World-Revolution!

Weiterlesen …
Faada Freddy (Foto: Omar Victor Dio)

Faada Freddy

Popkultur // Artikel vom 08.10.2025

Diese Show sollte man sich nicht entgehen lassen!

Weiterlesen …
Power Plush (Foto: Lucija Durinovic)

Power Plush

Popkultur // Artikel vom 08.10.2025

Die Chemnitzer Collegerockband präsentiert ihr zweites Album „Love Language“.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper