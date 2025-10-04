Emma Elisabeth, Reema & Siena Root

Folk- und Indiepopshow mit zwei hochgelobten Songwriterinnen aus Schweden und England mit ihren besonderen Stimmen.

Sarah Reema, Tochter von Schauspielerin Polly Eltes und M. Müller-Westernhagen, gründete schon als Teenager die Post-Punk-Band Battlekat. In ihrem Projekt Reema changiert sie zwischen Singer/Songwriter-Folk und emotionaler Kammermusik. Emma Elisabeth ist eine schwedische Sängerin, Songwriterin und Produzentin, die mit ihrem Künstlerprojekt im Indiepop, Folkrock und Americana zu Hause ist. Sie arbeitete schon mit Musikern von Franz Ferdinand, Air oder Nick Cave (Sa, 4.10., 20 Uhr).

2004 erschien das Debütalbum der Stockholmer Kultband Siena Root; jetzt sind sie mit ihrem Roots Rock und neuem (Livealbum) erstmals im Kohi zu erleben. Support: Kant aus Aschaffenburg mit 60s Surfvibes und 70s Heavy-Rock-Riffs (So, 5.10. 18 Uhr). -rw