Emma Elisabeth, Reema & Siena Root
Popkultur // Artikel vom 04.10.2025
Folk- und Indiepopshow mit zwei hochgelobten Songwriterinnen aus Schweden und England mit ihren besonderen Stimmen.
Sarah Reema, Tochter von Schauspielerin Polly Eltes und M. Müller-Westernhagen, gründete schon als Teenager die Post-Punk-Band Battlekat. In ihrem Projekt Reema changiert sie zwischen Singer/Songwriter-Folk und emotionaler Kammermusik. Emma Elisabeth ist eine schwedische Sängerin, Songwriterin und Produzentin, die mit ihrem Künstlerprojekt im Indiepop, Folkrock und Americana zu Hause ist. Sie arbeitete schon mit Musikern von Franz Ferdinand, Air oder Nick Cave (Sa, 4.10., 20 Uhr).
2004 erschien das Debütalbum der Stockholmer Kultband Siena Root; jetzt sind sie mit ihrem Roots Rock und neuem (Livealbum) erstmals im Kohi zu erleben. Support: Kant aus Aschaffenburg mit 60s Surfvibes und 70s Heavy-Rock-Riffs (So, 5.10. 18 Uhr). -rw
Kohi, Karlsruhe
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Lichterkinder
Popkultur // Artikel vom 01.11.2025
Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!Weiterlesen … Lichterkinder
Abgesagt: Willman
Popkultur // Artikel vom 17.10.2025
„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.Weiterlesen … Abgesagt: Willman
Kochkraft durch KMA
Popkultur // Artikel vom 16.10.2025
Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!Weiterlesen … Kochkraft durch KMA
Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“
Popkultur // Artikel vom 11.10.2025
Der fünfte „Legend Of Zelda“-Teil als erstes polygonbasiertes durchweg dreidimensionalen Abenteuer war 1998 nicht weniger eine Open-World-Revolution!Weiterlesen … Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“
Cari Cari
Popkultur // Artikel vom 05.10.2025
Ihr „White Line Fever“ zierte schon den immer höchst geschmackvollen „Shameless“-Soundtrack.Weiterlesen … Cari Cari
Querbeat
Popkultur // Artikel vom 05.10.2025
Das dritte Studioalbum „Radikal Positiv“ war auf Platz zwei in den Deutschen Albumcharts.
Kommentare
Einen Kommentar schreiben