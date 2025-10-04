Gerda – „Opus Brain“
Popkultur // Artikel vom 04.10.2025
Die junge Opernsängerin und Komponistin Marie Gerhardine Iguchi aka Gerda ist eine der spannendsten Karlsruher Musikerinnen!
Sie schreibt und arrangiert neben ihrem Studium an der HfM Musik unterschiedlichster Bereiche: von der Barockoper über romantisches Liedgut, Meta, Scat-Impro bis zu intimen Popsongs. 2025 stand die Mezzosopranistin während der „Händel-Festspiele“ in der Titelrolle der Kinderoper „Rinaldino“ am Staatstheater auf der Bühne und im Tempel präsentierte sie ihr Synth-Ambient-Set „Wesendonck. Synthetisch“: ein elektronisches Arrangement des Liederzyklus’ von Wagner mit Texten von Mathilde Wesendonck, zu ihrem Todestag am 31.8. auf allen gängigen Streamingplattformen releast.
Mit der Interpretation des letzten Wesendonck-Lieds „Träume“ hat sie im Juni beim internationalen Liedwettbewerb „Art Song Challenge“ für Deutschland den Publikumspreis geholt! Jetzt stellt Gerda ihr neuestes Projekt vor: „Opus Brain“, ein Fest der Musik zweier konträrer Epochen – dem 18. und dem 21. Jh. Aus der H-Moll Messe von Bach und Musik von Gautier Serre (Igorrr) entsteht eine völlig neue Welt, in der es keine Grenzen und Tabus gibt: „Mal sanft, zart und sensibel, mal laut schreiend und brachial – keine Scheu davor, die tiefsten Abgründe des Menschseins zu erkunden und dabei vor Freude zu tanzen“! Mit Orchester, Chor und Band. -rw
Sa+So, 4.+5.10., 20 Uhr, Tempel, Karlsruhe, Eintritt frei
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Lichterkinder
Popkultur // Artikel vom 01.11.2025
Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!Weiterlesen … Lichterkinder
Abgesagt: Willman
Popkultur // Artikel vom 17.10.2025
„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.Weiterlesen … Abgesagt: Willman
Kochkraft durch KMA
Popkultur // Artikel vom 16.10.2025
Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!Weiterlesen … Kochkraft durch KMA
Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“
Popkultur // Artikel vom 11.10.2025
Der fünfte „Legend Of Zelda“-Teil als erstes polygonbasiertes durchweg dreidimensionalen Abenteuer war 1998 nicht weniger eine Open-World-Revolution!Weiterlesen … Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“
Cari Cari
Popkultur // Artikel vom 05.10.2025
Ihr „White Line Fever“ zierte schon den immer höchst geschmackvollen „Shameless“-Soundtrack.Weiterlesen … Cari Cari
Querbeat
Popkultur // Artikel vom 05.10.2025
Das dritte Studioalbum „Radikal Positiv“ war auf Platz zwei in den Deutschen Albumcharts.
Kommentare
Einen Kommentar schreiben