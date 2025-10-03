Sie sind die meistgebuchte „Dire Straits“-Tributeband Europas.

Angeführt von Leadgitarrist Wolfgang Uhlich, als mit bester „Mark Knopfler“-Imitator weltweit angesehen, erklingen bei „Dire Strats in Concert“ die Klassiker rund um „Sultans Of Swing“, „Tunnel Of Love“, „Walk Of Life“, „Money For Nothing“ und „Brothers In Arms“. -pat