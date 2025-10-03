Robert Carl Blank & Margot Palomino

Popkultur // Artikel vom 03.10.2025

Margot Palomino (Foto: Virgilio Grajeda)

Singer/Songwriter mit Tiefgang.

Mit Robert Carl Blank, der 2024 sein hochgelobtes erstes (deutschsprachiges) Album „Ungefähr genau hier“ mit einer Mischung aus Folk, Americana und Pop, Blues und Jazz veröffentlichte, präsentiert das Mikado einen neuen Act erstmals in Karlsruhe (Fr, 3.10.).

Was auch für die Popmusik aus Peru von Margot Palomino tags drauf gilt: Palomino ist eine der bekanntesten Sängerinnen des Landes; sie singt und interpretiert peruanische Andenlieder, aber auch Genres wie Huayno, Yaraví, Muliza. Die Künstlerin ist auch als Veranstalterin und Produzentin vieler bekannter Popkünstler aus Peru bekannt (Sa, 4.10.). -rw

20 Uhr, Mikado, Karlsruhe

Anfang « Omar Sosa &  Quarteto Afro Cubano | Dire Strats » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 2 plus 5.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Lichterkinder

Lichterkinder

Popkultur // Artikel vom 01.11.2025

Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!

Weiterlesen …
Willman (Foto: Sophia Emmerich)

Abgesagt: Willman

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.

Weiterlesen …
Kochkraft durch KMA (Foto: Sebastian Madej)

Kochkraft durch KMA

Popkultur // Artikel vom 16.10.2025

Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!

Weiterlesen …
Endgegner (Foto: Joshua Noah Zurhausen)

Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“

Popkultur // Artikel vom 11.10.2025

Der fünfte „Legend Of Zelda“-Teil als erstes polygonbasiertes durchweg dreidimensionalen Abenteuer war 1998 nicht weniger eine Open-World-Revolution!

Weiterlesen …
Cari Cari (Foto: Andreas Jakwerth)

Cari Cari

Popkultur // Artikel vom 05.10.2025

Ihr „White Line Fever“ zierte schon den immer höchst geschmackvollen „Shameless“-Soundtrack.

Weiterlesen …
Querbeat

Querbeat

Popkultur // Artikel vom 05.10.2025

Das dritte Studioalbum „Radikal Positiv“ war auf Platz zwei in den Deutschen Albumcharts.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper