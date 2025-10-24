Tolstoys
Popkultur // Artikel vom 24.10.2025
Die Berliner Psychedelicband zählt zu den mitreißendsten Liveacts der Gegenwart.
Als erste Band mit slowakischen Wurzeln, die jemals beim „Glastonbury Festival“ auftrat, brachten die Tolstoys ihre rohe, ungefilterte Energie auf die Bühnen Europas. Support: Alibeta aus Dakar/Senegal mit Afro-Jazz, Serer- und Mandingoliedern. -rw
Fr, 24.10., 20 Uhr, Kohi, Karlsruhe
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Abgesagt: Slow Crush
Popkultur // Artikel vom 26.11.2025
Mit den Belgiern aus Leuven kommt eine der angesagtesten neueren Shoegazebands Europas nach Karlsruhe!Weiterlesen … Abgesagt: Slow Crush
Lara Hulo
Popkultur // Artikel vom 12.11.2025
Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch“ hat Lara Hulo 2023 via Tik Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.Weiterlesen … Lara Hulo
Lichterkinder
Popkultur // Artikel vom 01.11.2025
Mit dem durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannten und 2023 im realen Leben auf der Bühne angekommenen Kinderliederprojekt präsentiert das Substage zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder eine Veranstaltung außerhalb der Clubmauern.Weiterlesen … Lichterkinder
Lurch
Popkultur // Artikel vom 30.10.2025
Die Wiener machen psychedelische Musik für Metalfans.Weiterlesen … Lurch
Black Sea Shipping Company
Popkultur // Artikel vom 24.10.2025
Die Black Sea Shipping Company kombiniert Klezmer, Balkan-Swing und Americana und hat sich mit diesem Stilmix eine Menge Fans in Karlsruhe erspielt.Weiterlesen … Black Sea Shipping Company
Evolver
Popkultur // Artikel vom 24.10.2025
Die zehnköpfige Band aus Karlsruhe bringt mitreißenden Acid-Jazz-Groove auf die Bühne – funky, soulig, tanzbar.Weiterlesen … Evolver
Kommentare
Einen Kommentar schreiben