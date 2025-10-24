Toni Mogens

Popkultur // Artikel vom 24.10.2025

Toni Mogens

Nach seinem 2022er Debüt „So wie es ist“ verlegt sich der Karlsruher Singer/Songwriter aufs englische Fach.

Das Ende August erschienene Album „Home“ bewegt sich zwischen introspektivem Storytelling und internationalem Pop.

Special Guests beim von der Roots Bar ins Jubez verlegten Heimspiel auf der Deutschlandtour: Evia und die auf Englisch und Italienisch performenden Papertrails (Alternative Rock). -pat

Fr, 24.10., 19.30 Uhr, Jubez, Karlsruhe

Anfang « Comeback Kid | Black Sea Shipping Company » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 7 plus 4.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Slow Crush (Foto: Stefaan Temmerman)

Abgesagt: Slow Crush

Popkultur // Artikel vom 26.11.2025

Mit den Belgiern aus Leuven kommt eine der angesagtesten neueren Shoegazebands Europas nach Karlsruhe!

Weiterlesen …
Lara Hulo (Foto: Jeanette Friedrich)

Lara Hulo

Popkultur // Artikel vom 12.11.2025

Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch“ hat Lara Hulo 2023 via Tik Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.

Weiterlesen …
Lichterkinder

Lichterkinder

Popkultur // Artikel vom 01.11.2025

Mit dem durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannten und 2023 im realen Leben auf der Bühne angekommenen Kinderliederprojekt präsentiert das Substage zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder eine Veranstaltung außerhalb der Clubmauern.

Weiterlesen …
Lurch

Lurch

Popkultur // Artikel vom 30.10.2025

Die Wiener machen psychedelische Musik für Metalfans.

Weiterlesen …
Black Sea Shipping Company

Black Sea Shipping Company

Popkultur // Artikel vom 24.10.2025

Die Black Sea Shipping Company kombiniert Klezmer, Balkan-Swing und Americana und hat sich mit diesem Stilmix eine Menge Fans in Karlsruhe erspielt.

Weiterlesen …
Evolver (Foto: Sandra Tiersch)

Evolver

Popkultur // Artikel vom 24.10.2025

Die zehnköpfige Band aus Karlsruhe bringt mitreißenden Acid-Jazz-Groove auf die Bühne – funky, soulig, tanzbar.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper