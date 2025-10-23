Comeback Kid
Popkultur // Artikel vom 23.10.2025
Der 20. Geburtstag ihres zweiten Studioalbums „Wake The Dead“ mit der gleichnamigen Vorzeigenummer liefert den Hardcore Punks aus dem kanadischen Winnipeg den 2025er Touranlass.
Supportet werden Comeback Kid um Frontmann Andrew Neufeld von den Amikollegen Strike Anywhere und A Wilhelm Scream.-pat
Do, 23.10., 19 Uhr, Substage, Karlsruhe
