Yasmo & Joe Astray feat. Artur Gepting

Yasmin Hafedh aka Yasmo macht neben Spoken-Word-Performances, Poetry-Slams und anderem Literaturaktivismus in Österreich vor allem auch Rapmusik.

„Bis zum letzten Satz ist bei mir alles echt, denn in Rap steckt mehr als nur ein Geschlecht.“ Ab 2015 positionierte sie sich mit Big Band und Bläserunterstützung der Klangkantine neu und enterte mit ihrem dritten Album auch die Charts (Do, 4.12.).

Tags drauf gastiert Indie-Singersongwriter Joe Astray im Duo mit Artur Gepting, supportet von „Green Apple Seas“-Sänger und Songschreiber Stefan Prange (Fr, 5.12.). -rw