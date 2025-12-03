Cardinal Black
Popkultur // Artikel vom 03.12.2025
Das walisische Blues-Rock-Trio bringt seine elektrisierende Liveshow erstmals auf deutsche Bühnen!
Spätestens seit Frontmann Tom Hollister, Gitarrist Chris Buck und Drummer Adam Roberts 2021 mit der Nummer-eins-Single „Tell Me How It Feels“ aus dem Stand die iTunes-Charts anführten, fand ihre Mischung aus zeitlosem Blues-Rock, atmosphärischen Klanglandschaften und packendem Songwriting das Gehör der Masse. Wer noch nicht dazu zählt, testet „Keep On Running“ vom 2025er Album „Midnight At The Valencia“ an.
Special Guest: Ellis Mano Band. -pat
Mi, 3.12., 20 Uhr, Substage, Karlsruhe
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Stahlzeit
Popkultur // Artikel vom 24.01.2026
Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!Weiterlesen … Stahlzeit
No Sugar, No Cream
Popkultur // Artikel vom 16.01.2026
„Keine Band in Deutschland kann Americana so gut“ wie die Karlsruher No Sugar, No Cream, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland beim Release des 2024er Albums „Future, Exhale“.Weiterlesen … No Sugar, No Cream
Mola
Popkultur // Artikel vom 15.12.2025
Bei Isabella Streifeneder ist „Schnee im Sommer“ und „Liebe Brutal“.Weiterlesen … Mola
Cardinal Black
Popkultur // Artikel vom 03.12.2025
Das walisische Blues-Rock-Trio bringt seine elektrisierende Liveshow erstmals auf deutsche Bühnen!Weiterlesen … Cardinal Black
Toxoplasma
Popkultur // Artikel vom 29.11.2025
Die Neuwieder sind mit der Inbegriff des Deutschpunks, das selbstbetitelte Toxoplasma-Debüt von 1983 zählt zu den wichtigsten Platten dieser Zeit.Weiterlesen … Toxoplasma
Micor – „Redemption“
Popkultur // Artikel vom 29.11.2025
Zuletzt gab der „Fallers“-Fiesling an der Seite von Cameron Diaz in der Netflix-Spionagekomödie „Back In Action“ sein erstes Hollywood-Gastspiel.Weiterlesen … Micor – „Redemption“
Kommentare
Einen Kommentar schreiben