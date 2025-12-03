Cardinal Black

Das walisische Blues-Rock-Trio bringt seine elektrisierende Liveshow erstmals auf deutsche Bühnen!

Spätestens seit Frontmann Tom Hollister, Gitarrist Chris Buck und Drummer Adam Roberts 2021 mit der Nummer-eins-Single „Tell Me How It Feels“ aus dem Stand die iTunes-Charts anführten, fand ihre Mischung aus zeitlosem Blues-Rock, atmosphärischen Klanglandschaften und packendem Songwriting das Gehör der Masse. Wer noch nicht dazu zählt, testet „Keep On Running“ vom 2025er Album „Midnight At The Valencia“ an.

Special Guest: Ellis Mano Band. -pat