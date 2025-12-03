Cardinal Black

Popkultur // Artikel vom 03.12.2025

Cardinal Black

Das walisische Blues-Rock-Trio bringt seine elektrisierende Liveshow erstmals auf deutsche Bühnen!

Spätestens seit Frontmann Tom Hollister, Gitarrist Chris Buck und Drummer Adam Roberts 2021 mit der Nummer-eins-Single „Tell Me How It Feels“ aus dem Stand die iTunes-Charts anführten, fand ihre Mischung aus zeitlosem Blues-Rock, atmosphärischen Klanglandschaften und packendem Songwriting das Gehör der Masse. Wer noch nicht dazu zählt, testet „Keep On Running“ vom 2025er Album „Midnight At The Valencia“ an.

Special Guest: Ellis Mano Band. -pat

Mi, 3.12., 20 Uhr, Substage, Karlsruhe

Anfang « Toxoplasma | Mola » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 1 plus 7.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Stahlzeit (Foto: Christian Böhme)

Stahlzeit

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!

Weiterlesen …
No Sugar, No Cream (Foto: Rolf Ableiter)

No Sugar, No Cream

Popkultur // Artikel vom 16.01.2026

„Keine Band in Deutschland kann Americana so gut“ wie die Karlsruher No Sugar, No Cream, befindet das Redaktionsnetzwerk Deutschland beim Release des 2024er Albums „Future, Exhale“.

Weiterlesen …
Mola

Mola

Popkultur // Artikel vom 15.12.2025

Bei Isabella Streifeneder ist „Schnee im Sommer“ und „Liebe Brutal“.

Weiterlesen …
Cardinal Black

Cardinal Black

Popkultur // Artikel vom 03.12.2025

Das walisische Blues-Rock-Trio bringt seine elektrisierende Liveshow erstmals auf deutsche Bühnen!

Weiterlesen …
Toxoplasma

Toxoplasma

Popkultur // Artikel vom 29.11.2025

Die Neuwieder sind mit der Inbegriff des Deutschpunks, das selbstbetitelte Toxoplasma-Debüt von 1983 zählt zu den wichtigsten Platten dieser Zeit.

Weiterlesen …
Micor – „Redemption“

Micor – „Redemption“

Popkultur // Artikel vom 29.11.2025

Zuletzt gab der „Fallers“-Fiesling an der Seite von Cameron Diaz in der Netflix-Spionagekomödie „Back In Action“ sein erstes Hollywood-Gastspiel.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper