16. Karlsruher Weihnachtscircus

„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“

Zum 16. Mal bringt die Romanza Circusproduction die Besten aus der internationalen Zirkuswelt in die Fächerstadt. Das Publikum kann sich wieder auf eine völlig neue, speziell für die Spielzeit in Karlsruhe zusammengestellte comedydurchsetzte Show mit Artistik und anderen faszinierenden Darbietungen für die ganze Familie freuen!

Zum ersten Mal präsentiert der „Karlsruher Weihnachtscircus“ eine große chinesische Artistengruppe – die 14-köpfige Dezhou Acrobatic Troupe (Reifenspringen). Außerdem dabei: die sechs chilenischen Artisten von Flying Henriquez (Flugtrapez), das Trio Auria (Hand-auf-Hand), die Skating Rebels (Rollschuh) in Person der ungarischen Shootingstars Vivien und Gergö, die Dezhou Acrobatic Troupe (Diabolo), Clown André, Familie Kaselowsky mit humanen Pferde- und Bauernhoftiernummern sowie Miss Dorothea mit ihrer einzigartigen Schafsherde.

Auch diesen Winter bildet das Shad Performance Showballett mit dem Big-Band-Orchester aus der Ukraine unter Leitung von Andrey Parfonov den funkelnd-roten Faden durch die weihnachtliche Zirkusgala, dazu kündigt Moderator Giovanni Biasini Sängerin Karen Mc Dawn an. -pat