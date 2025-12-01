16. Karlsruher Weihnachtscircus
Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025
„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“
Zum 16. Mal bringt die Romanza Circusproduction die Besten aus der internationalen Zirkuswelt in die Fächerstadt. Das Publikum kann sich wieder auf eine völlig neue, speziell für die Spielzeit in Karlsruhe zusammengestellte comedydurchsetzte Show mit Artistik und anderen faszinierenden Darbietungen für die ganze Familie freuen!
Zum ersten Mal präsentiert der „Karlsruher Weihnachtscircus“ eine große chinesische Artistengruppe – die 14-köpfige Dezhou Acrobatic Troupe (Reifenspringen). Außerdem dabei: die sechs chilenischen Artisten von Flying Henriquez (Flugtrapez), das Trio Auria (Hand-auf-Hand), die Skating Rebels (Rollschuh) in Person der ungarischen Shootingstars Vivien und Gergö, die Dezhou Acrobatic Troupe (Diabolo), Clown André, Familie Kaselowsky mit humanen Pferde- und Bauernhoftiernummern sowie Miss Dorothea mit ihrer einzigartigen Schafsherde.
Auch diesen Winter bildet das Shad Performance Showballett mit dem Big-Band-Orchester aus der Ukraine unter Leitung von Andrey Parfonov den funkelnd-roten Faden durch die weihnachtliche Zirkusgala, dazu kündigt Moderator Giovanni Biasini Sängerin Karen Mc Dawn an. -pat
19.12.-6.1., Fr, 19.12.: Familienvorstellung mit reduzierten Preisen 15 Uhr; Festliche Galapremiere 19.30 Uhr; dann tägl. 15.30+19.30 Uhr; So, 6.1. 11+15.30 Uhr, Heiligabend & Neujahr keine Vorst., Messplatz, Karlsruhe
www.karlsruher-weihnachtscircus.de
tickets.inka-magazin.de
WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL
16. Karlsruher Weihnachtscircus
Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025
„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“Weiterlesen … 16. Karlsruher Weihnachtscircus
Nacht der Weine 2025
Stadtleben // Artikel vom 08.11.2025
13 Güter aus dem Baden-Badener Rebland laden nach der Premiere 2024 bei der „Nacht der Weine“ wieder zur Verkostung ins Alte E-Werk.Weiterlesen … Nacht der Weine 2025
Kreativ Karlsruhe 2025
Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025
Als Messe-in-der-Messe steigt am ersten „Offerta“-Wochenende dieses DIY-Highlight im Rahmen der Karlsruher Verbraucherschau.Weiterlesen … Kreativ Karlsruhe 2025
Offerta 2025
Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025
Die „Einkaufs- und Erlebnismesse“ hat eine neue Signature Hall.Weiterlesen … Offerta 2025
Pop-up-Store Karlsruhe 2025
Stadtleben // Artikel vom 10.10.2025
Zum fünften Mal und wie schon in den vergangen beiden Jahren parallel zum „Stadtfest“ (Sa+So, 11.+12.10.) macht das K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro der Stadt das RP-EG an drei Oktober-Tagen zum Schaufenster der Kultur- und Kreativwirtschaft, wenn Künstler und Kreativschaffende aus Karlsruhe und Region ihre Produkte und Unternehmen präsentieren.Weiterlesen … Pop-up-Store Karlsruhe 2025
Bauernmarkt Karlsruhe
Stadtleben // Artikel vom 02.10.2025
Nicht nur die Oststädter freuen sich, dass sie seit September nun auch einen Markt in ihrem Quartier wissen.Weiterlesen … Bauernmarkt Karlsruhe
Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
Stadtleben // Artikel vom 29.09.2025
Wenn im Herbst die Hörsäle wieder voller werden und die Ausbildungsbetriebe ihre neuen Jahrgänge begrüßen, verändert sich das Bild der Stadt.Weiterlesen … Karlsruher Erstwohnsitzkampagne
CCFA: Tag der Offenen Tür
Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025
Mit einem vielfältigen Kulturangebot samt Live-Elektro, Workshops, Mediathek sowie einer Partie Pétanque mitten in Karlsruhe vor den CCFA-Toren (Karlstr. 52-54).Weiterlesen … CCFA: Tag der Offenen Tür
33. Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz
Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025
Wer auf der Suche nach dem gewissen Etwas oder einem außergewöhnlichen Geschenk ist, lässt sich diesen Markt nicht entgehen, wenn über 120 Aussteller ihre ausschließlich handgefertigten Arbeiten präsentieren und verkaufen.Weiterlesen … 33. Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz
Kommentare
Einen Kommentar schreiben