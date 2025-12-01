16. Karlsruher Weihnachtscircus

Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025

„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“

Zum 16. Mal bringt die Romanza Circusproduction die Besten aus der internationalen Zirkuswelt in die Fächerstadt. Das Publikum kann sich wieder auf eine völlig neue, speziell für die Spielzeit in Karlsruhe zusammengestellte comedydurchsetzte Show mit Artistik und anderen faszinierenden Darbietungen für die ganze Familie freuen!

Zum ersten Mal präsentiert der „Karlsruher Weihnachtscircus“ eine große chinesische Artistengruppe – die 14-köpfige Dezhou Acrobatic Troupe (Reifenspringen). Außerdem dabei: die sechs chilenischen Artisten von Flying Henriquez (Flugtrapez), das Trio Auria (Hand-auf-Hand), die Skating Rebels (Rollschuh) in Person der ungarischen Shootingstars Vivien und Gergö, die Dezhou Acrobatic Troupe (Diabolo), Clown André, Familie Kaselowsky mit humanen Pferde- und Bauernhoftiernummern sowie Miss Dorothea mit ihrer einzigartigen Schafsherde.

Auch diesen Winter bildet das Shad Performance Showballett mit dem Big-Band-Orchester aus der Ukraine unter Leitung von Andrey Parfonov den funkelnd-roten Faden durch die weihnachtliche Zirkusgala, dazu kündigt Moderator Giovanni Biasini Sängerin Karen Mc Dawn an. -pat

19.12.-6.1., Fr, 19.12.: Familienvorstellung mit reduzierten Preisen 15 Uhr; Festliche Galapremiere 19.30 Uhr; dann tägl. 15.30+19.30 Uhr; So, 6.1. 11+15.30 Uhr, Heiligabend & Neujahr keine Vorst., Messplatz, Karlsruhe
www.karlsruher-weihnachtscircus.de
tickets.inka-magazin.de

Anfang « Nacht der Weine 2025

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 2 und 9?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE STADTLEBEN-ARTIKEL

16. Karlsruher Weihnachtscircus

Stadtleben // Artikel vom 19.12.2025

„Manege frei für „Badens beliebteste Weihnachtsshow!“

Weiterlesen …
Nacht der Weine

Nacht der Weine 2025

Stadtleben // Artikel vom 08.11.2025

13 Güter aus dem Baden-Badener Rebland laden nach der Premiere 2024 bei der „Nacht der Weine“ wieder zur Verkostung ins Alte E-Werk.

Weiterlesen …
Kreativ Karlsruhe

Kreativ Karlsruhe 2025

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Als Messe-in-der-Messe steigt am ersten „Offerta“-Wochenende dieses DIY-Highlight im Rahmen der Karlsruher Verbraucherschau.

Weiterlesen …
Offerta (Foto: Messe Karlsruhe/Jürgen Rösner)

Offerta 2025

Stadtleben // Artikel vom 25.10.2025

Die „Einkaufs- und Erlebnismesse“ hat eine neue Signature Hall.

Weiterlesen …
Pop-up-Store Karlsruhe

Pop-up-Store Karlsruhe 2025

Stadtleben // Artikel vom 10.10.2025

Zum fünften Mal und wie schon in den vergangen beiden Jahren parallel zum „Stadtfest“ (Sa+So, 11.+12.10.) macht das K3 Kultur- und Kreativwirtschaftsbüro der Stadt das RP-EG an drei Oktober-Tagen zum Schaufenster der Kultur- und Kreativwirtschaft, wenn Künstler und Kreativschaffende aus Karlsruhe und Region ihre Produkte und Unternehmen präsentieren.

Weiterlesen …
Bauernmarkt Karlsruhe (Foto: Jörg Schwienke/www.joerg-schwienke.de)

Bauernmarkt Karlsruhe

Stadtleben // Artikel vom 02.10.2025

Nicht nur die Oststädter freuen sich, dass sie seit September nun auch einen Markt in ihrem Quartier wissen.

Weiterlesen …
Karlsruher Erstwohnsitzkampagne (Foto: Jürgen Rösner)

Karlsruher Erstwohnsitzkampagne

Stadtleben // Artikel vom 29.09.2025

Wenn im Herbst die Hörsäle wieder voller werden und die Ausbildungsbetriebe ihre neuen Jahrgänge begrüßen, verändert sich das Bild der Stadt.

Weiterlesen …

CCFA: Tag der Offenen Tür

Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025

Mit einem vielfältigen Kulturangebot samt Live-Elektro, Workshops, Mediathek sowie einer Partie Pétanque mitten in Karlsruhe vor den CCFA-Toren (Karlstr. 52-54).

Weiterlesen …
Werbung
Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz (Foto: Carl Forger)

33. Kunsthandwerkermarkt auf dem Stephanplatz

Stadtleben // Artikel vom 27.09.2025

Wer auf der Suche nach dem gewissen Etwas oder einem außergewöhnlichen Geschenk ist, lässt sich diesen Markt nicht entgehen, wenn über 120 Aussteller ihre ausschließlich handgefertigten Arbeiten präsentieren und verkaufen.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über STADTLEBEN

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper