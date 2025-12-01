Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst & Kunsthandwerk 2025

Seit 2009 ist die „Karlsruher Weihnachtsmesse für Angewandte Kunst und Kunsthandwerk“ fester Bestandteil der Ausstellungen im Regierungspräsidium am Rondellplatz – und präsentiert sich traditionell wie innovativ, facettenreich und immer wieder neu!

41 Künstler zeigen ein breites Spektrum an hochwertigen handgefertigten Unikaten und Kleinserien – Keramik, Schmuck, Textil, schöne Dinge aus Holz, Papier und Leder. Neben bewährten und beliebten Ausstellern feiern elf Beteiligte 2025 ihre Premiere auf der „Weihnachtsmesse“ – etwa Bettina Kohlen mit ihren großen skulpturalen Vasenobjekten in experimenteller Brennweise, Fiorenza Finco mit Taschen und Accessoires aus farbigem Industriefilz oder Adam & Stoffel, die sowohl einfaches Flaschenglas als auch edle Steine schleifen.

Die Produzenten stehen wortwörtlich hinter ihren Produkten und sind allesamt persönlich anwesend. Für die Pause zwischendurch gibt’s einen Cafébereich. Der einmalige Eintritt kostet drei Euro, das Ticket ist für alle vier Tage gültig. -pat