1. Klangöffner – Himmlische Musik

Bühne & Klassik // Artikel vom 10.10.2025

Robert Krampe (Foto: Arno Kohlem)

Im ersten „Klangöffner“ wird den „himmlischen Klängen“ in der Partitur von Elgars „1. Sinfonie“ nachgespürt.

Direkt nach der knapp einstündigen Einführung am Klavier kann die Sinfonie bei der Probe orchestral erlebt werden. Klavier und Moderation: Robert Krampe. Kilian Farrell dirigiert die Staatskapelle. -rw

Fr, 10.10., 10+17.30 Uhr, Staatstheater, Karlsruhe

