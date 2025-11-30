125 Jahre Christuskirche: The Dream Of Gerontius
Bühne & Klassik // Artikel vom 30.11.2025
„This is the best of me“, schrieb Edward Elgar hinter den Schlusstakt seines „Dream Of Gerontius“.
Das 1900 uraufgeführte Werk gehört in England längst zu den Standardwerken großer Oratorienchöre. Elgars berührende poetische Vertonung des gleichnamigen Gedichts von Kardinal John Henry Newman handelt vom Sterben eines Menschen und seiner Jenseitsreise zu Gott. Das Werk ist eine echte Rarität in der Geschichte oratorischer Musik und für große Chöre eine spannende Alternative zu klassischen „Requiem“-Vertonungen. Seine Beliebtheit verdankt es der suggestiven, oft sinnlichen Kraft der Musik, den großen Chorszenen der Dämonen und Engel sowie den drei eindrucksvollen Solopartien.
Ein Meilenstein der spätromantischen Chormusik, der Standardwerk in Großbritannien und dennoch in Deutschland selten zu hören ist, komponiert 1900, dem „Baujahr“ der Christuskirche und 2025 aufgeführt zum 125. Jubiläum.
Die Solisten Jasmin Etminan (Mezzosopran), Andrew Staples (Tenor) und Hanno Müller-Brachmann (Bariton) werden vom Oratorienchor und Kammerchor an der Christuskirche sowie dem Konzertchor Mädchen und Männerstimmen Cantus Juvenum sowie Mitglieder der Badischen Staatskapelle begleitet; die Leitung hat Peter Gortner. -rw
So, 30.11., 18 Uhr, Christuskirche, Karlsruhe
WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL
König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin
Bühne & Klassik // Artikel vom 29.12.2025
Wenn Filme und Serien ikonisch werden, liegt das nicht zuletzt an der Musik.Weiterlesen … König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin
125 Jahre Christuskirche: The Dream Of Gerontius
Bühne & Klassik // Artikel vom 30.11.2025
„This is the best of me“, schrieb Edward Elgar hinter den Schlusstakt seines „Dream Of Gerontius“.Weiterlesen … 125 Jahre Christuskirche: The Dream Of Gerontius
Cie.los – „Adventour“
Bühne & Klassik // Artikel vom 30.11.2025
Beim „Getanzten Spaziergang durch Mühlburg“ der Compagnie Cie.los in Kooperation mit dem Tanzareal kann man begleitet von szenischen Abenteuern und tänzerischen Interventionen in Mühlburg von Station zu Station wandern.Weiterlesen … Cie.los – „Adventour“
Badisches Staatsballett – „La Dolce Vita“
Bühne & Klassik // Artikel vom 30.11.2025
Der schwedische Choreograf Johan Inger nimmt in seinem 2014 kreierten Stück „B.R.I.S.A.“ die „wohltuende Brise“ wörtlich und lässt die Tänzer von Haarfönen oder Laubbläsern wegpusten.Weiterlesen … Badisches Staatsballett – „La Dolce Vita“
Advents- & Weihnachtsliedersingen für alle
Bühne & Klassik // Artikel vom 30.11.2025
Seit fast 30 Jahren ist dieses beliebte Format zum Zuhören und Mitsingen ein Magnet am ersten Advent.Weiterlesen … Advents- & Weihnachtsliedersingen für alle
Muks- Adventskonzert
Bühne & Klassik // Artikel vom 30.11.2025
Traditionell präsentiert die Musik- und Kunstschule Bruchsal beim Adventskonzert in der Pfarrkirche St. Paul ein festlich-besinnliches Programm mit Werken aus unterschiedlichen Epochen und Stilrichtungen.Weiterlesen … Muks- Adventskonzert
Familie Wutz feiert Weihnachten
Bühne & Klassik // Artikel vom 30.11.2025
Als Peppa und Bruder Schorsch vom Schneeschweinebauen zurückkommen, steht plötzlich Weihnachten bei Opa Wutz vor der Tür!Weiterlesen … Familie Wutz feiert Weihnachten
Bülent Ceylan
Bühne & Klassik // Artikel vom 29.11.2025
Unser aller Lieblings-Mannemer ist in Aufbruchstimmung!Weiterlesen … Bülent Ceylan
3. Meisterkonzert: Märchenklänge
Bühne & Klassik // Artikel vom 29.11.2025
Die europäische Musik an der Schwelle zum 20. Jh. ist die Epoche einer klanglichen Revolution voller koloristischem Reichtum.Weiterlesen … 3. Meisterkonzert: Märchenklänge
Kommentare
Einen Kommentar schreiben