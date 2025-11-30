Cie.los – „Adventour“

Beim „Getanzten Spaziergang durch Mühlburg“ der Compagnie Cie.los in Kooperation mit dem Tanzareal kann man begleitet von szenischen Abenteuern und tänzerischen Interventionen in Mühlburg von Station zu Station wandern.

Und den Geheimnissen, Besonderheiten und Markenzeichen des Karlsruher Stadtteils auf die Spur kommen. -rw