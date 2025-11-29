3. Meisterkonzert: Märchenklänge

Die europäische Musik an der Schwelle zum 20. Jh. ist die Epoche einer klanglichen Revolution voller koloristischem Reichtum.

Das hochexpressive „1. Violinkonzert“ von Szymanowski entstand während des Ersten Weltkriegs und ist von universeller Wirkung. Das zerrissene Lebensgefühl spiegelt sich in der mystisch-ekstatischen Tonsprache wider, die dem Stück eine besondere Aura verleiht. Es musizieren die in Lettland geborene weltbekannte Violinistin Baiba Skride mit der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz unter Leitung des US-Dirigenten Robert Spano.

Wegbereiter für den polnischen Komponisten waren auch Ravel und Strawinsky. In „Une barque sur l’océan“ von Ravel spiegelt die Fantasie eines sich im Ozean wiegenden Bootes in ein tonliches Stimmungsbild. Weitere Stücke des Abends sind der in orientalisch-russisches Couleur getauchte „Feuervogel“ von Strawinsky und Dvořáks „Mittagshexe“. -rw