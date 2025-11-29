Bülent Ceylan
Bühne & Klassik // Artikel vom 29.11.2025
Unser aller Lieblings-Mannemer ist in Aufbruchstimmung!
„Yallah Hopp!“ versteht jeder, ob Migrations- oder Kurpfalzhintergrund. Bülent Ceylan zeigt in seinem neuen Programm tagtäglichen Hiobsbotschaften den Mittelfinger und blickt mit Fahrtwind in d’ Hoar Richtung Zukunft: Corona ist passé, Prinz Charles gekrönt – und der Klimawandel kann sich bei ihm auch schon mal kalt anziehen! -pat
Sa, 29.11., 20 Uhr, Congress Centrum Pforzheim
