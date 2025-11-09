Jannik Freestyle

Rainbow Flick, ein Doppelter Around The World oder die Zidane-Rolle – wenn Fußballfreestyler Jannik Singpiel losdribbelt, um einen seiner fast 300 Tricks zu vollführen, staunen nicht nur Thomas Müller und Toni Kroos!

Jetzt feiert der 24-jährige Social-Media-Star mit „Immer weiter“ die Premiere seiner ersten großen interaktiven Liveshow: Dabei führt er durch seine außergewöhnliche Karriere vom verletzten Nachwuchskicker zum Meister der Ballkunst und gefeierten Creator mit mehreren Mio. Followern und gibt exklusive Einblicke in die Zusammenarbeit mit den Fußballstars.

Immer wieder beeindruckt das Idol der Nachwuchstalente dabei mit seinen Fertigkeiten, fordert bei Mitmachchallenges seine Fans ab sechs Jahren heraus, lehrt sie Tricks wie den „Magnetball“ und vermittelt ihnen mentale Stärke. Als krönenden Abschluss präsentiert Jannik vor der Selfie- und Autogrammzeit u.a. seine Songs wie „Bolzplatz“, „Power“ oder „Mbappé“. -pat



