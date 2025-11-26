Klavierklänge für Orgelklänge

Bühne & Klassik // Artikel vom 26.11.2025

Sechs junge Pianisten der Klasse von Sontraud Speidel (HfM) spielen für die Sanierung der Steinmeyer-Orgel der Ev. Stadtkirche.

Das zweite Konzert bestreiten die großen Talente Luise Bold und Ih-Ruhn Katharina Jung (beide Jg. 2013) sowie Yiyang Sun. Konzert drei folgt am Mi, 10.12. -rw

Mi, 26.11., 19.30 Uhr, Kleine Kirche, Eintritt frei, Spenden erbeten

Anfang « Kiesecker Hoess – „The Truth“ | Klangreise der Posaune » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 2 und 8?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL

Der König der Löwen

König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin

Bühne & Klassik // Artikel vom 29.12.2025

Wenn Filme und Serien ikonisch werden, liegt das nicht zuletzt an der Musik.

Weiterlesen …
Ceren Oran & Moving Borders – „Schön anders“

Ceren Oran & Moving Borders – „Schön anders“

Bühne & Klassik // Artikel vom 28.11.2025

Die Compagnie Moving Borders ist auf Shows im öffentlichen Raum und Tanz für junges Publikum spezialisiert.

Weiterlesen …
Martyna Mišeikytė (Foto: Simona Mockevičienė)

Klangreise der Posaune

Bühne & Klassik // Artikel vom 27.11.2025

Die junge Posaunistin Martyna Mišeikytė (geb. 2001) aus Litauen studierte an der HfM und ist seit März 2025 als Soloposaunistin im Philharmonischen Orchester Bremerhaven engagiert.

Weiterlesen …

Klavierklänge für Orgelklänge

Bühne & Klassik // Artikel vom 26.11.2025

Sechs junge Pianisten der Klasse von Sontraud Speidel (HfM) spielen für die Sanierung der Steinmeyer-Orgel der Ev. Stadtkirche.

Weiterlesen …
Werbung

Kiesecker Hoess – „The Truth“

Bühne & Klassik // Artikel vom 26.11.2025

„The Truth“ ist das erste Mockumentary-Tanzstück von Kiesecker Hoess mit choreografischen Sequenzen und filmischen Szenen.

Weiterlesen …
Werbung
Klangzeugs

Klangzeugs

Bühne & Klassik // Artikel vom 24.11.2025

Ein „Abend elektroakustischer Grenzgänge“ zwischen Frequenz und Gefühl verspricht diese Klangperformance zu werden.

Weiterlesen …
Roots Magic

Roots Magic

Bühne & Klassik // Artikel vom 23.11.2025

David Copperfield und die Ehrlich Brothers hätten hier nichts zu melden.

Weiterlesen …
Bachchor

120 Jahre Bachchor: Verdis „Requiem“

Bühne & Klassik // Artikel vom 23.11.2025

Mit Giuseppe Verdi monumentalem „Requiem“ präsentiert KMD Raiser ein fulminantes Abschlusskonzert des Jubiläums „120 Jahre Bachchor“.

Weiterlesen …

Legendary Rock Voices

Bühne & Klassik // Artikel vom 23.11.2025

Auf „eine epische Reise durch die größten Melodien des Rocks“ führt dieser Abend.

Weiterlesen …
Werbung

» weitere interessante Artikel über BÜHNE & KLASSIK

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper