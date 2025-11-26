Klavierklänge für Orgelklänge
Bühne & Klassik // Artikel vom 26.11.2025
Sechs junge Pianisten der Klasse von Sontraud Speidel (HfM) spielen für die Sanierung der Steinmeyer-Orgel der Ev. Stadtkirche.
Das zweite Konzert bestreiten die großen Talente Luise Bold und Ih-Ruhn Katharina Jung (beide Jg. 2013) sowie Yiyang Sun. Konzert drei folgt am Mi, 10.12. -rw
Mi, 26.11., 19.30 Uhr, Kleine Kirche, Eintritt frei, Spenden erbeten
