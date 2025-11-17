Preisträger des 29. Internationalen Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart 2025

Bühne & Klassik // Artikel vom 17.11.2025

Carmine Vigliott (Foto: Jo Grabowski)

Die Klassiker von morgen mit jungen Performern und Choreografen.

Mit dabei sind Charly Santagado (USA/Österreich), Hamilton Blomquist (Schweden), Maria Antunes (Portugal), Carmine Vigliotti (Italien), Béatrice Larrivée (Kanada) und Cheng-Yang Peng (Taiwan). -rw

Mo, 17.11., 20 Uhr, Tempel, Karlsruhe
tickets.inka-magazin.de

