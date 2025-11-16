The Night Of The Profs: Christel Lee

Bühne & Klassik // Artikel vom 16.11.2025

Christel Lee (Foto: Ho Chang)

Die Professorin für Violine Christel Lee präsentiert hier „Kammermusik der Seele“.

Mit Jonathan Roozeman (Cello) und Varvara (Klavier) sowie Klaviertrios von Beethoven und Schubert. -rw

So, 16.11., 19.30 Uhr, HfM, Karlsruhe, Eintritt frei

Anfang « Tiki Küstenmacher & Wolfgang Abendschön | Preisträger des 29. Internationalen Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart 2025 » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 4 und 5.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE BÜHNE & KLASSIK-ARTIKEL

Der König der Löwen

König der Löwen, Game Of Thrones, Ennio Morricone, Star Wars & Eiskönigin

Bühne & Klassik // Artikel vom 29.12.2025

Wenn Filme und Serien ikonisch werden, liegt das nicht zuletzt an der Musik.

Weiterlesen …
Ceren Oran & Moving Borders – „Schön anders“

Ceren Oran & Moving Borders – „Schön anders“

Bühne & Klassik // Artikel vom 28.11.2025

Die Compagnie Moving Borders ist auf Shows im öffentlichen Raum und Tanz für junges Publikum spezialisiert.

Weiterlesen …
Martyna Mišeikytė (Foto: Simona Mockevičienė)

Klangreise der Posaune

Bühne & Klassik // Artikel vom 27.11.2025

Die junge Posaunistin Martyna Mišeikytė (geb. 2001) aus Litauen studierte an der HfM und ist seit März 2025 als Soloposaunistin im Philharmonischen Orchester Bremerhaven engagiert.

Weiterlesen …

Kiesecker Hoess – „The Truth“

Bühne & Klassik // Artikel vom 26.11.2025

„The Truth“ ist das erste Mockumentary-Tanzstück von Kiesecker Hoess mit choreografischen Sequenzen und filmischen Szenen.

Weiterlesen …
Werbung
Ole Hoffmann

Jäger des verlogenen Satzes

Bühne & Klassik // Artikel vom 22.11.2025

Morgens halb elf in Deutschland – und was haben wir heute schon alles zusammengelogen?

Weiterlesen …
Dunia Dance Theatre – „Reflections On Monsters“ (Foto: Antoine Panie)

Dunia Dance Theatre – „Reflections On Monsters“

Bühne & Klassik // Artikel vom 21.11.2025

Das Dunia Dance Theatre, 2001 von Choreograf Harold George aus Sierra Leone gegründet, ist eine in Brüssel ansässige afrozeitgenössische Tanzkompanie mit starker emotionaler choreografischer Sprache.

Weiterlesen …
Jacqueline Feldmann

8. Komische Nacht Karlsruhe

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025

Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.

Weiterlesen …
Bora (Foto: Rina’s Photography)

Komische Nacht Karlsruhe & Rastatt

Bühne & Klassik // Artikel vom 19.11.2025

Bei diesem „Comedy-Marathon“ bleibt das Publikum, wo es ist.

Weiterlesen …
Carmine Vigliott (Foto: Jo Grabowski)

Preisträger des 29. Internationalen Solo-Tanz-Theater Festival Stuttgart 2025

Bühne & Klassik // Artikel vom 17.11.2025

Die Klassiker von morgen mit jungen Performern und Choreografen.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über BÜHNE & KLASSIK

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper