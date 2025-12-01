Staatstheater: 2. Kammerkonzert

Bühne & Klassik // Artikel vom 21.12.2025

Die strahlenden Klänge von Blechblasinstrumenten gehören zum Advent wie Spekulatius, Glühwein und der Adventskranz.

Deshalb erklingen im „2. Kammerkonzert“ Klassiker der Advents- und Weihnachtsmusik von Bach, Arcangelo Corelli oder die „Nussknacker“-Suite in strahlendem Gewand mit dem Basta-Brass Quintet, Posaunist Sándor Szabó und schlagkräftiger Unterstützung von David Panzer. -rw

So, 21.12., 11 Uhr, Staatstheater, Karlsruhe

