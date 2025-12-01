Staatstheater-Weihnachtskonzerte 2025
Bühne & Klassik // Artikel vom 21.12.2025
Ein abwechslungsreiches Programm mit Orchester, Gesang und Tanz. -rw
2025 ist als Special Guest der Countertenor Alexander Chance dabei und auch das Publikum ist wie immer aktiv beteiligt. „Singet und seid froh“ ist das Motto. -rw
So, 21.12., 15+18.30 Uhr; Di, 23.12., 16+19.30 Uhr, Staatstheater, Karlsruhe
