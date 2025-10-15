Wolfgang Abendschön & Akzente

Bühne & Klassik // Artikel vom 15.10.2025

„Das Herz dieser Stunde schlägt“ – ein „Zwischenspiel für die Seele“.

Wolfgang Abendschön, „einer der renommiertesten und interessantesten deutschen christlichen Rockpoeten, ein fantasievoller Grenzgänger und faszinierender Sehnsuchtspilger“ (SWR) gastiert mit seiner Band und neuem Programm erneut in der vom Maler und Bildhauer Emil Wachter geschaffenen Autobahnkirche. Gastgeber des Abends ist der Seelsorger an der Autobahnkirche, Norbert Kasper. -rw

Mi, 15.10., 20 Uhr (Kirche ab 19 Uhr geöffnet), Autobahnkirche Baden-Baden, Eintritt frei

