64. Festival du Houblon
Popkultur // Artikel vom 19.08.2025
Das größte Folklore- und Weltmusikfestival der Region Grand-Est steht vor seiner 64. Ausgabe.
Beim Hopfenfestival „Festival du Houblon“ im nordelsässischen Hagenau gastieren rund 25 Minuten von Straßburg entfernt über sechs Tage Folklore-Ensembles aus Togo, Mexiko, Honduras, Serbien, Indien, Usbekistan, den Niederlanden, Italien, der Slowakei und Frankreich sowie von der Insel Guam bei Tanzaufführungen, Shows, Konzerten und Workshops. In der Theater-Vorstellung von „D’un monde à l’autre“ (Mi+Do 20 Uhr) vereinen sich vielfältige Rhythmen mit Trachten und Tänzen. Das Forum des Cultures ist Schauplatz täglicher Highlights für Kinder und Erwachsene (Eröffnung: Di, 16.45 Uhr, Eintritt frei). Außerdem gibt’s hier jeden Abend Einführungskurse, neben Country und Zumba auch für Tänze aus Tahiti und dem Elsass (18-20 Uhr) sowie tägl. ebenfalls kostenlos die „Siesta musicale“ (15-16 Uhr), die „Quatre-heure évasion“ (16-18 Uhr), „Folklore By Night“ (außer Do 21 Uhr) und den Ball „Autour du monde“ (Sa 21 Uhr).
Dazu bietet das Hopfenfestival eigens für Kinder und Jugendliche konzipierte Gratisveranstaltungen und -Darbietungen, um die Weltkulturen zu entdecken (Mi-Sa, 10.30 Uhr), sowie Werkstätten am Espace Association (Mi-Fr 14 Uhr, Anmeld. erforderlich). In der Halle aux Houblons steigen fünf Dinner mit thematischen Welttänzen; vor den Aufführungen werden die lokalen elsässischen Blasorchester gewürdigt (kostenlos von Di-Do; kostenpflichtig von Fr-So, 18 Uhr). Stilvoll ausklingen darf der Tag dann in der Bar du monde, wo jeden Abend ein anderes Musikgenre im Fokus steht; aufs Konzert folgt je ein DJ-Set (18 Uhr, kostenlos). -pat
Di-So, 19.-24.8., Hagenau
www.festivalduhoublon.eu
