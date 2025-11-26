Abgesagt: Slow Crush

Popkultur // Artikel vom 26.11.2025

Slow Crush (Foto: Stefaan Temmerman)

Mit den Belgiern aus Leuven kommt eine der angesagtesten neueren Shoegazebands Europas nach Karlsruhe!

Nach ihrem sich überschlagende Kritiken einheimsenden Debüt „Aurora“ (2020) und dem zweiten Longplayer „Hush“ aus dem Jahr drauf hat sich das Quartett um Sängerin und Bassistin Isa Holliday eine kreative Vierjahrespause verordnet – heraus kam im August „Thirst“ mit seinen drivigen Breitwandsoundscapes.

Special Guests dieser „Dudefest“-Clubshow sind zwei weitere spannende Shoegazeformationen: Keep aus Richmond (Virginia) sowie Slow Crushs Landsleute Newmoon. -pat

Mi, 26.11., 20 Uhr, Jubez, Karlsruhe !!!abgesagt!!!

Slow Crush (Foto: Stefaan Temmerman)

Abgesagt: Slow Crush

Popkultur // Artikel vom 26.11.2025

Mit den Belgiern aus Leuven kommt eine der angesagtesten neueren Shoegazebands Europas nach Karlsruhe!

