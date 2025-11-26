Abgesagt: Slow Crush
Popkultur // Artikel vom 26.11.2025
Mit den Belgiern aus Leuven kommt eine der angesagtesten neueren Shoegazebands Europas nach Karlsruhe!
Nach ihrem sich überschlagende Kritiken einheimsenden Debüt „Aurora“ (2020) und dem zweiten Longplayer „Hush“ aus dem Jahr drauf hat sich das Quartett um Sängerin und Bassistin Isa Holliday eine kreative Vierjahrespause verordnet – heraus kam im August „Thirst“ mit seinen drivigen Breitwandsoundscapes.
Special Guests dieser „Dudefest“-Clubshow sind zwei weitere spannende Shoegazeformationen: Keep aus Richmond (Virginia) sowie Slow Crushs Landsleute Newmoon. -pat
Mi, 26.11., 20 Uhr, Jubez, Karlsruhe !!!abgesagt!!!
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Abgesagt: Slow Crush
Popkultur // Artikel vom 26.11.2025
Mit den Belgiern aus Leuven kommt eine der angesagtesten neueren Shoegazebands Europas nach Karlsruhe!Weiterlesen … Abgesagt: Slow Crush
Lara Hulo
Popkultur // Artikel vom 12.11.2025
Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch“ hat Lara Hulo 2023 via Tik Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.Weiterlesen … Lara Hulo
Lichterkinder
Popkultur // Artikel vom 01.11.2025
Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!Weiterlesen … Lichterkinder
Lurch
Popkultur // Artikel vom 30.10.2025
Die Wiener machen psychedelische Musik für Metalfans.Weiterlesen … Lurch
Cara
Popkultur // Artikel vom 19.10.2025
Die multinationale Celtic-Folk-Band hat auch in der Region viele Fans.Weiterlesen … Cara
Eskorzo
Popkultur // Artikel vom 18.10.2025
Wer energiegeladene und schweißtreibende Livekonzerte, musikalische Vielfalt und Bands wie The Cat Empire oder Manu Chao liebt, ist bei Eskorzo exakt richtig!Weiterlesen … Eskorzo
Kommentare
Einen Kommentar schreiben