Spilif

Popkultur // Artikel vom 25.11.2025

Spilif

Die Innsbrucker Rapperin Spilif zählt mit tiefgründigen, philosophischen und selbstreflektierten Texten und einem Livebandsound zwischen Rap, Indie und Jazz zu den spannendsten Stimmen des deutschsprachigen Hip-Hops.

Jetzt erscheint ihr zweites Album „Elouise“. Nix wie hin! -rw

Di, 25.11., 20 Uhr, Kohi, Karlsruhe

