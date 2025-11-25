Spilif
Popkultur // Artikel vom 25.11.2025
Die Innsbrucker Rapperin Spilif zählt mit tiefgründigen, philosophischen und selbstreflektierten Texten und einem Livebandsound zwischen Rap, Indie und Jazz zu den spannendsten Stimmen des deutschsprachigen Hip-Hops.
Jetzt erscheint ihr zweites Album „Elouise“. Nix wie hin! -rw
Di, 25.11., 20 Uhr, Kohi, Karlsruhe
