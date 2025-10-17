Abgesagt: Willman

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

Willman (Foto: Sophia Emmerich)

„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.

Als Willman gelingt es der gesellschaftspolitischen Band, die auf dem 2021er Debüt „100 Quadratmeter“ für Empowerment und Gerechtigkeit einsteht, mit ihrer Mischung aus feinjustierter Melodieführung, Sprechgesangparts und elektronischen Beatelementen komplexe Themen in lockere, tanzbare Sounds zu packen.

Support: Elaj (deutschsprachiger Indiepop, Heidelberg). -pat

Sa, 17.10., 20 Uhr, Jubez, Karlsruhe (Nachholtermin vom 24.10.24) !!!abgesagt!!!

