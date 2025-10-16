Kochkraft durch KMA
Popkultur // Artikel vom 16.10.2025
Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!
Im hiesigen Indiepunk-Kontext gab’s in letzter Zeit kaum einen Weg, der an Duisburgern vorbeigeführt hätte. Denn nach mitunter verstörten Ersteindrücken sind Kochkraft durch KMA eine von jenen Bands, die am Ende doch alle mitnimmt – weshalb sie sich auch schon mit so unterschiedlichen Künstlern wie Team Scheisse, dem Lumpenpack, Fjørt, Adam Angst oder Kettcar die Bühne geteilt haben.
Das über Grand Hotel van Cleef erschienene aktuelle Studioalbum „Hardcore never dies das“ spielt alle Stärken der Indie-Rave-Punks aus: tanzbarer Synthiebeat auf noch durchschüttelndere Texte. -pat
Do, 16.10., 20 Uhr, Substage, Karlsruhe
