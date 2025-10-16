Kochkraft durch KMA

Popkultur // Artikel vom 16.10.2025

Kochkraft durch KMA (Foto: Sebastian Madej)

Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!

Im hiesigen Indiepunk-Kontext gab’s in letzter Zeit kaum einen Weg, der an Duisburgern vorbeigeführt hätte. Denn nach mitunter verstörten Ersteindrücken sind Kochkraft durch KMA eine von jenen Bands, die am Ende doch alle mitnimmt – weshalb sie sich auch schon mit so unterschiedlichen Künstlern wie Team Scheisse, dem Lumpenpack, Fjørt, Adam Angst oder Kettcar die Bühne geteilt haben.

Das über Grand Hotel van Cleef erschienene aktuelle Studioalbum „Hardcore never dies das“ spielt alle Stärken der Indie-Rave-Punks aus: tanzbarer Synthiebeat auf noch durchschüttelndere Texte. -pat

Do, 16.10., 20 Uhr, Substage, Karlsruhe
tickets.inka-magazin.de

Anfang « Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“ | Abgesagt: Willman » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 3 und 3?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Lichterkinder

Lichterkinder

Popkultur // Artikel vom 01.11.2025

Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!

Weiterlesen …
Willman (Foto: Sophia Emmerich)

Abgesagt: Willman

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.

Weiterlesen …
Kochkraft durch KMA (Foto: Sebastian Madej)

Kochkraft durch KMA

Popkultur // Artikel vom 16.10.2025

Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!

Weiterlesen …
Endgegner (Foto: Joshua Noah Zurhausen)

Endgegner – „Ocarina Of Time: The Zelda Concert“

Popkultur // Artikel vom 11.10.2025

Der fünfte „Legend Of Zelda“-Teil als erstes polygonbasiertes durchweg dreidimensionalen Abenteuer war 1998 nicht weniger eine Open-World-Revolution!

Weiterlesen …
Cari Cari (Foto: Andreas Jakwerth)

Cari Cari

Popkultur // Artikel vom 05.10.2025

Ihr „White Line Fever“ zierte schon den immer höchst geschmackvollen „Shameless“-Soundtrack.

Weiterlesen …
Querbeat

Querbeat

Popkultur // Artikel vom 05.10.2025

Das dritte Studioalbum „Radikal Positiv“ war auf Platz zwei in den Deutschen Albumcharts.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper