Sounds Familiar – Das Musikquiz

Es müssen nicht nur die Lauscher gespitzt werden, wenn das Musikquiz aus Berlin zum vierten Mal in der Hackerei gastiert.

Welches Team (max. fünf Personen, Anmeld.: laura@altehackerei.de) kann am besten und schnellsten in schriftlichen wie Buzzerrunden obskure Coverversionen, MTViva-Musikvideos, Serientitelmelodien, Albumcover-, Musiker- oder Gitarrensoloschnipsel erkennen? -pat