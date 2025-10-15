Sounds Familiar – Das Musikquiz

Popkultur // Artikel vom 15.10.2025

Es müssen nicht nur die Lauscher gespitzt werden, wenn das Musikquiz aus Berlin zum vierten Mal in der Hackerei gastiert.

Welches Team (max. fünf Personen, Anmeld.: laura@altehackerei.de) kann am besten und schnellsten in schriftlichen wie Buzzerrunden obskure Coverversionen, MTViva-Musikvideos, Serientitelmelodien, Albumcover-, Musiker- oder Gitarrensoloschnipsel erkennen? -pat

Mi, 15.10., 20 Uhr, Alte Hackerei, Karlsruhe

