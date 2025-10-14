Diese extreme „Psychedelic Doom“-Erfahrung konnte man bis zu dieser „Dudefest“-Clubshow fast nur in Südamerika bestaunen.

Mephistofeles’ Alben sind in den zehn Jahren ihres Schaffens mehrfach neu aufgelegt worden und beeinflussten zig Bands weltweit; in der neuen Doom- und Stonerszene genießen sie Kultstatus – auch dank vieler umtriebiger Indielabels wie Karlsruhes Hand Of Doom Records von Mo Schroeder, der die obskuren Releases der Argentinier auf Tape und Vinyl verbreitet hat.

Das fünfte Album „I’m Heroin“ soll dieses Jahr erscheinen, vorab schickt Heavy Psych Sounds Mephistofeles auf Europa-tour. -pat