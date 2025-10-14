Mephistofeles
Popkultur // Artikel vom 14.10.2025
Diese extreme „Psychedelic Doom“-Erfahrung konnte man bis zu dieser „Dudefest“-Clubshow fast nur in Südamerika bestaunen.
Mephistofeles’ Alben sind in den zehn Jahren ihres Schaffens mehrfach neu aufgelegt worden und beeinflussten zig Bands weltweit; in der neuen Doom- und Stonerszene genießen sie Kultstatus – auch dank vieler umtriebiger Indielabels wie Karlsruhes Hand Of Doom Records von Mo Schroeder, der die obskuren Releases der Argentinier auf Tape und Vinyl verbreitet hat.
Das fünfte Album „I’m Heroin“ soll dieses Jahr erscheinen, vorab schickt Heavy Psych Sounds Mephistofeles auf Europa-tour. -pat
Di, 14.10., 20.30 Uhr, Jubez, Karlsruhe
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Lara Hulo
Popkultur // Artikel vom 12.11.2025
Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch“ hat Lara Hulo 2023 via Tik Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.Weiterlesen … Lara Hulo
Lichterkinder
Popkultur // Artikel vom 01.11.2025
Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!Weiterlesen … Lichterkinder
Abgesagt: Willman
Popkultur // Artikel vom 17.10.2025
„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.Weiterlesen … Abgesagt: Willman
Kochkraft durch KMA
Popkultur // Artikel vom 16.10.2025
Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!Weiterlesen … Kochkraft durch KMA
Mephistofeles
Popkultur // Artikel vom 14.10.2025
Diese extreme „Psychedelic Doom“-Erfahrung konnte man bis zu dieser „Dudefest“-Clubshow fast nur in Südamerika bestaunen.Weiterlesen … Mephistofeles
Wucan
Popkultur // Artikel vom 14.10.2025
Unter „Heavy Flute Rock“ ordnen sich diese Dresdner ein.Weiterlesen … Wucan
Kommentare
Einen Kommentar schreiben