Unter „Heavy Flute Rock“ ordnen sich diese Dresdner ein.

Psychedelische Riffs, progressive Songstrukturen, wiederkehrende Folkelemente und nicht zuletzt das Flötenspiel von Sängerin Francis Tobolsky kennzeichnen den Sound, der inspiriert von den unterschiedlichsten Genres Wucan als Hardrock-, Acid-Folk-, Psychedelic-Rock- oder auch Bluesband dastehen lässt.

Frisch raus ist seit August „Axioms“, das mit „Holz auf Holz“ auch wieder einen deutschen Titel beinhaltet. -pat