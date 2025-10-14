Wucan

Popkultur // Artikel vom 14.10.2025

Wucan

Unter „Heavy Flute Rock“ ordnen sich diese Dresdner ein.

Psychedelische Riffs, progressive Songstrukturen, wiederkehrende Folkelemente und nicht zuletzt das Flötenspiel von Sängerin Francis Tobolsky kennzeichnen den Sound, der inspiriert von den unterschiedlichsten Genres Wucan als Hardrock-, Acid-Folk-, Psychedelic-Rock- oder auch Bluesband dastehen lässt.

Frisch raus ist seit August „Axioms“, das mit „Holz auf Holz“ auch wieder einen deutschen Titel beinhaltet. -pat

Di, 14.10., 20 Uhr, Alte Hackerei, Karlsruhe

Anfang « Miu | Mephistofeles » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte rechnen Sie 2 plus 4.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Lara Hulo (Foto: Jeanette Friedrich)

Lara Hulo

Popkultur // Artikel vom 12.11.2025

Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch“ hat Lara Hulo 2023 via Tik Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.

Weiterlesen …
Lichterkinder

Lichterkinder

Popkultur // Artikel vom 01.11.2025

Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!

Weiterlesen …
Willman (Foto: Sophia Emmerich)

Abgesagt: Willman

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.

Weiterlesen …
Kochkraft durch KMA (Foto: Sebastian Madej)

Kochkraft durch KMA

Popkultur // Artikel vom 16.10.2025

Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!

Weiterlesen …
Mephistofeles

Mephistofeles

Popkultur // Artikel vom 14.10.2025

Diese extreme „Psychedelic Doom“-Erfahrung konnte man bis zu dieser „Dudefest“-Clubshow fast nur in Südamerika bestaunen.

Weiterlesen …
Wucan

Wucan

Popkultur // Artikel vom 14.10.2025

Unter „Heavy Flute Rock“ ordnen sich diese Dresdner ein.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper