Es liest sich ein bisschen wie das Drehbuch eines Films.

Eine junge Frau aus Deutschland, die irgendwas mit Werbung macht, schmeißt ihren Job und fliegt nach New York, spielt dort „einfach so“ im The Bitter End, einem legenären Liveclub und Wiege ihrer Idole wie Donny Hathaway oder Stevie Wonder, und legt damit den Grundstein für ihre Musikkarriere.

Inzwischen ist die Soul-Pop-Künstlerin und Multiinstrumentalistin Miu auch in Deutschland ein Begriff, nachdem sie 2019 mit eigenem Label und ihrem Doppelalbum „Modern Retro Soul“ in die Albumcharts marschierte, die erste Künstlerin war, die in der Elbphilarmonie spielte, oder 2023 einen Song im ARD-„Tatort“ hatte. -rw