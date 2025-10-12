Re-Imaging Pink Floyd 1967

Popkultur // Artikel vom 12.10.2025

Re-Imaging Pink Floyd 1967

Nach dem ausverkauften Mai-Gig im NCO-Club gibt’s ein weiteres Tributekonzert.

Dargeboten von Astronomy Dominé in einer dreistündigen Videoshow. -pat

So, 12.10., 19 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe

Anfang « Die staubigen Gummibärchen | Miu » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Was ist die Summe aus 6 und 4?
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Lara Hulo (Foto: Jeanette Friedrich)

Lara Hulo

Popkultur // Artikel vom 12.11.2025

Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch“ hat Lara Hulo 2023 via Tik Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.

Weiterlesen …
Lichterkinder

Lichterkinder

Popkultur // Artikel vom 01.11.2025

Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!

Weiterlesen …
Lurch

Lurch

Popkultur // Artikel vom 30.10.2025

Die Wiener machen psychedelische Musik für Metalfans.

Weiterlesen …
Willman (Foto: Sophia Emmerich)

Abgesagt: Willman

Popkultur // Artikel vom 17.10.2025

„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.

Weiterlesen …
Kochkraft durch KMA (Foto: Sebastian Madej)

Kochkraft durch KMA

Popkultur // Artikel vom 16.10.2025

Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!

Weiterlesen …
Simon Slomma (Foto: Marvin Ruppert)

Simon Slomma

Popkultur // Artikel vom 16.10.2025

Der Bonner Bühnenhüne ist Comedian, Comedy-Autor für Herrn Schröder, Coremy und Johannes Floehr, Podcastkollege von Jean Philippe Kindler.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper