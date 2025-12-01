Cosey Mueller & Blind Butcher
Popkultur // Artikel vom 12.12.2025
Cosey Mueller ist eine aus den Tiefen der Berliner Undergroundszene kommende Selfmademusikerin, die elektronische Sounds auf intuitivste Weise erforscht und dabei nie ihre Liebe zum Rock’n’Roll vergisst.
Ihr neues Album „Irrational Habits“ vereint repetitive Synthesizermelodien, explosive Beats und einen spielerischen Umgang mit Sprache. Support: Sugartin, ein neues Synthie-Pop-Duo aus Stuttgart (Fr, 12.12.).
Tanzbar geht’s am Samstag weiter, wenn das Super-Disco-Trash-Kraut-Duo Blind Butcher aus Luzern mit dem frischen fünften Album „Hekate“ gastiert. Support: Electric Bush Project (Sa, 13.12.). -rw
20 Uhr, Kohi, Karlsruhe
