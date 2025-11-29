Die altersbemaskte vermeintlich 70-jährige Kurpfälzerin hat sich in den vergangenen zwei Jahren mit ihrem Performancekunstmusikprojekt einen Platz in Karlsruhes Kulturszene erspielt.

Auf dem Debütalbum „Gassi“, das jetzt als Vinyl beim Label Studio Heinz Records erscheint, erforscht Enna Erben das öffentliche Ich zwischen Elektropop, Post-Punk, Rap und Chanson. -pat