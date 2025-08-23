Jackie Bristow & Mark Punch
Popkultur // Artikel vom 23.08.2025
Geboren in Neuseeland und aufgewachsen in Australien lebt Jackie Bristow nunmehr in Nashville (Tennessee), ist aber auf den Bühnen der ganzen Welt zu Hause.
Als Singer/Songwriterin mit glasklarer Stimme bespielt sie die Genres Folk, Country und Blues. An ihrer Seite: Produzent und Komponist Marc Punch, der Bristow und ihr neues Album „Goldmine“ mit seinen sensationellen Gitarrensoli begleitet. -pat
Sa, 23.8., 20 Uhr, Jazzclub, Karlsruhe
