Jackie Bristow & Mark Punch

Popkultur // Artikel vom 23.08.2025

Jackie Bristow

Geboren in Neuseeland und aufgewachsen in Australien lebt Jackie Bristow nunmehr in Nashville (Tennessee), ist aber auf den Bühnen der ganzen Welt zu Hause.

Als Singer/Songwriterin mit glasklarer Stimme bespielt sie die Genres Folk, Country und Blues. An ihrer Seite: Produzent und Komponist Marc Punch, der Bristow und ihr neues Album „Goldmine“ mit seinen sensationellen Gitarrensoli begleitet. -pat

Sa, 23.8., 20 Uhr, Jazzclub, Karlsruhe

