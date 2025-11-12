Lara Hulo

Popkultur // Artikel vom 12.11.2025

Lara Hulo (Foto: Jeanette Friedrich)

Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch“ hat Lara Hulo 2023 via Tik Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.

Geboren in Schleswig, ist die Ex-Straßenmusikerin in der Hauptstadt heimisch geworden, besingt auf ihrem Debüt „Für Lara“ die „Berliner Luft“ und erzählt mit kratziger Stimme vom Suchen und Finden, Festhalten und Verlieren der (queeren) Liebe („Für Änni“, „Kontrolle verloren“) – mal als zerbrechliche Ballade, mal als kraftvolles, selbstbewusstes Statement.

Nach einer ausverkauften ersten Solotour geht die Großstadtromantikerin im November auf „Heartfix“-Tour“ und schaut wie schon im Juli bei ihrem „Unifest“-Gig auch in Karlsruhe vorbei.

INKA verlost 2 x 2 Tickets. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Heartfix“ bis So, 2.11. Wer sich nicht auf sein Losglück verlassen möchte, erhält Karten unter tickets.inka-magazin.de. -pat

Mi, 12.11., 20 Uhr, Substage, Karlsruhe

