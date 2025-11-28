"> .de/files/template2014/INKA-Platzhalter-Logo.jpg">.de/files/template2014/INKA-Platzhalter-Logo_q.jpg">.de/files/template2014/INKA-Platzhalter-Logo_q.jpg">.de/popkultur/metal-karaoke-massacre.html">.de/popkultur/metal-karaoke-massacre.html">

Metal Karaoke Massacre

Popkultur // Artikel vom 28.11.2025

Beim mehrfach „Wacken“-erprobten „Metal Karaoke Massacre“ (est. 2022) ersetzt eine App die sonst übliche Zettelwirtschaft.

Auf der Bühne stehen den angehenden Kings Of Metal u.a. Vikingerschilder, Gummischwerter, Nietenarmbänder, Luftgitarren oder Corpse-Paint zur Verfügung, um ihren großen Auftritt auszuschmücken. -pat

Fr, 28.11., 19 Uhr, Die Stadtmitte, Karlsruhe
www.metal-karaoke-massacre.de

