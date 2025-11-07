Moonlight Benjamin

Popkultur // Artikel vom 07.11.2025

Moonlight Benjamin (Foto: Cedrick Noet)

Vom britischen „Guardian“ wurde sie die „karibische Patti Smith“ genannt.

Mit ihrer kraftvoll-rebellischen Stimme, der Spannung von Gitarrenriffs und einem satten 70er-Jahre-Blues-Rock verwandelt die in Frankreich lebende Haitianerin Voodoo-Trance zu einem neuen und explosiven Stil, inspiriert von Dr. John, den Black Keys oder Oumou Sangaré. Sie präsentiert ihr aktuelles Album „Wayo“. -rw

Fr, 7.11., 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

