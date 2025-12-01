Pajazzo – Palatine Jazz Orchestra

Big Band meets Club Sounds.

Seit vielen Jahren steht Pajazzo für Big-Band-Sounds abseits der ausgetretenen Jazzpfade. Die Band spielt in klassischer Big-Band-Besetzung, die aber durch Electronics, Percussion und Vibrafon auf ein modernes Niveau gehoben wird. Einzigartig ist auch die Musik: große epische Melodien, die getragen werden von elektronischen Beats und Clubsounds. Großflächige Visuals unterfüttern das Konzerterlebnis. -rw