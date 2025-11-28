Sauna Kollektiv
Popkultur // Artikel vom 28.11.2025
Unter flackerndem Schwarzlicht nimmt das Sauna Kollektiv Freunde von House, Hardgroove, Trance, Breakbeats und D’n’B-Drops erstmals in den Schwitzkasten.
Das Line-up: DJ Flausch B2B Eddy Geddo (Speed Funk/Trance/Groove), Genka (Hardgroove), Kak Tss B2B Ischianowitz (Trance), Nachtgeknister (Breakbeats/Jungle) und Vættr (D’n’B). -pat
Fr, 28.11., 22 Uhr, Alte Hackerei, Karlsruhe
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
