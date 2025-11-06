Sebastian Sturm
Popkultur // Artikel vom 06.11.2025
Der fast 20-jährige Werdegang des in Aachen geborenen Sohns einer indonesischen Mutter und eines deutschen Vaters beginnt 2006 mit seinem Roots-Reggae-Durchbruchsdebüt „This Change Is Nice“.
Nebenbei ist Sebastian Sturm Frontmann und Gitarrist von Marley’s Ghost, einer der besten Bob-Marley-Tributes überhaupt.
Auf dieser Tour präsentiert er im Duo sein fünftes Album „Echoes“ (2021) in einem intimen Acoustic-Reggae-Set. -pat
Do, 6.11., 20.30 Uhr, Jubez, Karlsruhe
