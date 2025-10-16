Simon Slomma
Popkultur // Artikel vom 16.10.2025
Der Bonner Bühnenhüne ist Comedian, Comedy-Autor für Herrn Schröder, Coremy und Johannes Floehr, Podcastkollege von Jean Philippe Kindler.
Aber in erster Linie Musiker – als Hip-Hopper und Singer/Songwriter hat er 2024 sein bis dato letztes Album „Pantagruel“ übers Label Rummelplatzmusik (Stichwort: Luksan Wunder) veröffentlicht. Simon Slommas „Funny Bones MC“-Shows sind „interaktive Zeremonien für die ganze Patchworkfamily“, „die perfekte Liaison aus Hintersinn und Albernheit“. -pat
Do, 16.10., 20 Uhr, Jubez, Karlsruhe
WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL
Lara Hulo
Popkultur // Artikel vom 12.11.2025
Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch“ hat Lara Hulo 2023 via Tik Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.Weiterlesen … Lara Hulo
Lichterkinder
Popkultur // Artikel vom 01.11.2025
Das durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannte Kinderliederprojekt ist 2023 im realen Leben und auf der Bühne angekommen!Weiterlesen … Lichterkinder
Lurch
Popkultur // Artikel vom 30.10.2025
Die Wiener machen psychedelische Musik für Metalfans.Weiterlesen … Lurch
Abgesagt: Willman
Popkultur // Artikel vom 17.10.2025
„Rapgeknutschter Electropop“ etikettiert sich dieses aus Julia „Jo“ Lauber und Felix Birsner bestehende Freiburger Duo.Weiterlesen … Abgesagt: Willman
Kochkraft durch KMA
Popkultur // Artikel vom 16.10.2025
Wem die Kochkraft am „Fest“-Samstagnachmittag zu früh dran war, kann jetzt nochmals auf Touren kommen!Weiterlesen … Kochkraft durch KMA
Simon Slomma
Popkultur // Artikel vom 16.10.2025
Der Bonner Bühnenhüne ist Comedian, Comedy-Autor für Herrn Schröder, Coremy und Johannes Floehr, Podcastkollege von Jean Philippe Kindler.Weiterlesen … Simon Slomma
Kommentare
Einen Kommentar schreiben