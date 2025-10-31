Tevana feat. Marina Paje & Arturo Ramón

Popkultur // Artikel vom 31.10.2025

Marina Paje (Foto: José Luis Luna)

Zur ersten Begegnung der Tevana-Musiker mit der international renommierten Flamencotänzerin Marina Paje und dem niederländischen Flamencogitarristen Arturo Ramón kam es in der „Flamenco Biënnale Nederland“.

In einer magischen Session entstand die Idee, eine Fusion von bunten Tevana-Kompositionen und kraftvoller Flamenco-Energie auf die Bühne zu bringen. Nach der Familienvorstellung am Donnerstag folgt hier nun die pure energetische Flamenco-Show. -rw

Fr, 31.10., 20 Uhr, Tempel, Karlsruhe

Anfang « Dickes Blech & Freunde | Lichterkinder » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 1 und 8.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Slow Crush (Foto: Stefaan Temmerman)

Abgesagt: Slow Crush

Popkultur // Artikel vom 26.11.2025

Mit den Belgiern aus Leuven kommt eine der angesagtesten neueren Shoegazebands Europas nach Karlsruhe!

Weiterlesen …
Lara Hulo (Foto: Jeanette Friedrich)

Lara Hulo

Popkultur // Artikel vom 12.11.2025

Mit ihrem viralen Hit „Side B*tch“ hat Lara Hulo 2023 via Tik Tok die deutschsprachige Indieszene aufgemischt.

Weiterlesen …
Lichterkinder

Lichterkinder

Popkultur // Artikel vom 01.11.2025

Mit dem durch mehr als 300 Mio. Youtube-Plays in Kinderzimmern und Kitas bekannten und 2023 im realen Leben auf der Bühne angekommenen Kinderliederprojekt präsentiert das Substage zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder eine Veranstaltung außerhalb der Clubmauern.

Weiterlesen …
Marina Paje (Foto: José Luis Luna)

Tevana feat. Marina Paje & Arturo Ramón

Popkultur // Artikel vom 31.10.2025

Zur ersten Begegnung der Tevana-Musiker mit der international renommierten Flamencotänzerin Marina Paje und dem niederländischen Flamencogitarristen Arturo Ramón kam es in der „Flamenco Biënnale Nederland“.

Weiterlesen …
Dickes Blech

Dickes Blech & Freunde

Popkultur // Artikel vom 31.10.2025

Die aus acht immer gute Laune verbreitenden Musikern mit Handicap bestehende Rock-Pop-Kapelle bittet alljährlich befreundete Bands ins Jubez.

Weiterlesen …
Lurch

Lurch

Popkultur // Artikel vom 30.10.2025

Die Wiener machen psychedelische Musik für Metalfans.

Weiterlesen …

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper